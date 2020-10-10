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رئيس قرغيزستان يعلن حالة الطوارئ في العاصمة بشكيك

صراع على السلطة بكل معنى الكلمة، إذ لم تعد نتائج الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان -والتي أُبطلت أصلا- تعني الكثير، فالمعارضة في الشارع والسلاح أيضا. في ظل فراغ سياسي.