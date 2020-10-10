05:22

جذور المجتمع المسلم في أميركا

قصة أقدم مسجد في أميركا، وماذا يروي عن جذور المسلمين في هذا البلد، وكيف وصل المسلمون الأميركيون إلى الكونغرس الأميركي وإلى العديد من المناصب الحكومية؛ يتحدث عنها محمد معوض.