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اليوم العالمي للصحة النفسية

يوافق اليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي للصحة النفسية، ويقدر عدد من يعانون من اضطرابات عقلية متفاوتة بما يقرب من مليار شخص في العالم. ومع انتشار كورونا، كشفت عيوب النظام العالمي برمته.