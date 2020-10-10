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24:08

المسافر_مغامرات مائية

يقدم المسافر في حلقة خاصة (2020/10/10) عن المغامرات المائية التي قام بها في عدد من مدن العالم التي جابها، وقام بها بمغامرات مائية شيقة مثل هولندا والفلبين وجورجيا وألبانيا.
10/10/2020
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