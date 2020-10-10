22:56

الحصاد- مصر.. استهداف الحقوقيين

تناول محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" دلالات اتهام خبراء دوليين النظام المصري باتخاذ محاربة الإرهاب ذريعة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.