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أهالي إقليم قره باغ يأملون العودة إلى قراهم التي هجروا منها

أحيت المعارك بين الجيشين الأذري والأرميني في إقليم قره باغ آمال نحو مليون شخص من أهالي الإقليم بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها قبل 3 عقود.