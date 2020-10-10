02:09

أكثر من مليوني تغريدة مضللة وكاذبة استهدفت دولة قطر

يرصد زاهر علي أهم ما جاء من معلومات في مرصد ستانفورد للإنترنت الذي كشف أن حسابات إلكترونية مرتبطة بالحكومة السعودية نشرت كثيرا من الشائعات ضد دولة قطر.