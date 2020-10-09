18:21

نافذة من واشنطن (2020/10/9)

حملة بايدن تتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهرب من مواجهة الناخبين بعد رفضه المشاركة في مناظرة افتراضية، بينما يقول ترامب إنه لن يشارك في المناظرة الرئاسية الثانية.