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فوق السلطة- فوق السلطة 202 – بندر يتندّر وماكرون يتطاول

تناولت حلقة (2020/10/9) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: صاحب اعتراف "أنا فاسد لأجل بلدي" يهاجم فلسطين والجزيرة. ماكرون يتطاول على الإسلام كدين، والأزهر يرد.
9/10/2020
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