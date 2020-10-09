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21:09
عن السينما- الأفلام الرومانسية
سلطت حلقة (2020/10/9) من برنامج "عن السينما" الضوء على الأفلام الرومانسية التي تمتلك سحرا خاصا على الشاشة، حيث يتم نسيان الضحكات وصرخات الرعب بمجرد انتهاء الفيلم.
9/10/2020
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