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عن السينما- الأفلام الرومانسية

سلطت حلقة (2020/10/9) من برنامج "عن السينما" الضوء على الأفلام الرومانسية التي تمتلك سحرا خاصا على الشاشة، حيث يتم نسيان الضحكات وصرخات الرعب بمجرد انتهاء الفيلم.