search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
31:34
الحصاد- التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية بشأن قره باغ
ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية بشأن قره باغ، حيث توجد معارك على محاور عدة في الإقليم، في حين تقيل أرمينيا مدير الأمن القومي.
8/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
لكنها ليست كل شيء.. استطلاعات الرأي تميل لصالح بايدن في مواجهة ترامب
الحصاد- حرب قره داغ.. تعثر الهدنة الجديدة
مزيد من القتلى بحرب أرمينيا وأذربيجان ومساع روسية لتثبيت التهدئة
بعد 50 سنة.. "نهايات غامضة" يحصل على ملف التحقيق باغتيال بلقاسم ويكشف تفاصيل سرية عن الجريمة
الأكثر قراءة
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟
معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال
مقاطع حول هذه القصة
لكنها ليست كل شيء.. استطلاعات الرأي تميل لصالح بايدن في مواجهة ترامب
play
01:54
الحصاد- حرب قره داغ.. تعثر الهدنة الجديدة
play
31:33
مزيد من القتلى بحرب أرمينيا وأذربيجان ومساع روسية لتثبيت التهدئة
play
02:35
نافذة من واشنطن- بايدن يهاجم ترامب بسبب كورونا
play
13:41