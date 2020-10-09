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الحصاد- التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية بشأن قره باغ

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية بشأن قره باغ، حيث توجد معارك على محاور عدة في الإقليم، في حين تقيل أرمينيا مدير الأمن القومي.