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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/7

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع عودة قضية عويس الراوي إلى صدارة الترند المصري، بعد بيان للنيابة العامة يتهمه بالإرهاب ويحوّله من قتيل إلى مدان.