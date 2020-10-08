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سرطان الثدي: من الاكتشاف إلى الشفاء "

روت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 7/10/2020 قصص نساء عربيات وتجاربهن مع سرطان الثدي ورحلتهن للتغلب عليه، وناقشت الحلقة التحديات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تواجهها النساء في رحلة العلاج من المرض.