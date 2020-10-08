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ترقب عالمي لإعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام

تتجه الأنظار غدا الجمعة نحو العاصمة النرويجية أوسلو، حيث تعلن لجنة نوبل النرويجية اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، بعد أن وصلت أسماء أكثر من 300 مرشح لنيل الجائزة.