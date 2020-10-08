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ترامب في البيت الأبيض.. الرئيس ضد كورونا

لا شيء -على ما يبدو- يوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأكثر تشويقا في تاريخ الولايات المتحدة عن لعب أوراق جديدة تضمن له الفوز بولاية ثانية.