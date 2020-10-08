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بلا حدود- مع لورانس برويرز مدير برنامج القوقاز بمعهد تشاتام هاوس الملكي

استضافت حلقة (2020/10/7) من برنامج "بلا حدود" لورانس برويرز مدير برنامج القوقاز بمعهد تشاتام هاوس الملكي حول قراءته للصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ.