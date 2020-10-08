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بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. مكتبة "اقرأ معي" تفتح أبوابها للموريتانيين

عاد رواد مكتبة "اقرأ معي" يتجولون بين رفوفها ويختارون ما يستهويهم من الكتب لقراءتها، وذلك بعد أشهر من إغلاق المكتبة بسبب تفشي فيروس كورونا،