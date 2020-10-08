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الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون في جنيف على إطلاق سراح قرابة ألف معتقل

بارقة أمل جاءت لليمنيين من جنيف حيث تعقد مفاوضات بين الحوثيين والحكومة الشرعية، إذ اتفق الطرفان على إطلاق سراح أكثر من ألف معتقل،