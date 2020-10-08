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أذربيجان وأرمينيا.. صراع ميداني وأزمة ثقة بين البلدين

في الوقت الذي قبل فيه وزير الخارجية الأذربيجاني بلقاء ممثلين عن مجموعة مينسك، رفض نظيره الأرميني اللقاء به قبل أن توقف باكو الأعمال القتالية في الإقليم المتنازع عليه، مما يعكس أزمة ثقة قاتلة.
8/10/2020
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