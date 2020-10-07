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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/6

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خروج الرئيس الأميركي من المستشفى، كما رصدت التفاعل والغضب في المنصات الجزائرية بعد الكشف عن جريمة قتل الفتاة شيماء.