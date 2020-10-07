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نافذة من واشنطن.. الانتخابات الأميركية

سلط محمد معوض في نافذة خاصة من واشنطن الضوء على تطورات المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد ترامب أنه لا يوجد ما يمنع مشاركته بالمناظرة المرتقبة مع منافسه جو بايدين.

ل، وذلك بعد تأكيده أنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا.

6/10/2020
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