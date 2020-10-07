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صلاحيات نائب الرئيس الأميركي

لم يحدد الدستور الأميركي منذ البدايات صلاحيات نائب الرئيس الدستورية والقانونية، لكن بعد وفاة رؤساء أميركيين خلال توليهم مهامهم الرسمية تم إدخال تعديلات على الدستور حددت الصلاحيات الكاملة لنائب الرئيس

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