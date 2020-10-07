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ترامب يعود إلى البيت الأبيض

أسرع مما كان متوقعا، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أيام قليلة أمضاها في المستشفى إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا،