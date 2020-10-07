46:17

الاتجاه المعاكس- لماذا يتطاول ماكرون على الإسلام؟

ناقشت حلقة (2020/10/6) من برنامج الاتجاه المعاكس تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الدين الإسلامي يعاني من أزمة، ويجب العمل على إصلاحه، وتساءلت: لماذا يتطاول ماكرون على الإسلام؟