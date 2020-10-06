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جنوب القوقاز.. خليط عرقي وسياسي

تعقيدات التاريخ والجغرافيا بين الجيران الأعداء لا تقلل فرص تسوية النزاع الدامي على إقليم قره باغ فحسب، بل تزيد أيضا مخاوف اتساع رقعة المواجهة إلى عموم جنوب القوقاز وأبعد منه.