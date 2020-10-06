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تأملات.. ما هي حكاية قل للمليحة بالخمار الأسود؟

توقف برنامج تأملات في حلقته بتاريخ (2020/10/6) عند حكاية بيت الشعر الشهير "قل للمليحة بالخمار الأسود.. ماذا فعلت بناسك متعبد؟/ قد كان شمر للصلاة ثيابه.. عندما جلست له بباب المسجد"