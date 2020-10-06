02:30

البيوت المكعبة في هولندا

تعد المنازل المكعبة في روتردام بهولندا واحدة من أكثر معالم المدينة شهرة، وقد صمم هذا المشروع السكني المهندس المعماري الهولندي بيت بلوم في أواخر السبعينيات بناء على طلب من بلدية المدينة.