24:25

الحصاد-ترامب وكورونا.. مدى خطورة الإصابة

ناقشت ليلى الشيخلي في الملف الثاني من "الحصاد" الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ضوء المعلومات التي تتسرب عن الفريق الطبي المتابع لحالته بعد إصابته بفيروس كورونا،