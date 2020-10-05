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إثيوبيا.. تضرر الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات

تضرر أكثر من 22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إقليم أمهرا (شمالي إثيوبيا)، بسبب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة؛ وتركت هذه الكارثة آلاف السكان من دون مصدر رزق.