16:30

نافذة من واشنطن- متابعة لحالة الرئيس الأميركي الصحية

قال الطبيب المعالج للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وضع الرئيس لا يدعو إلى القلق، لكنه كشف أن ترامب كان قد عانى نقصا في الأكسيجين مرتين، يومي الجمعة والسبت.