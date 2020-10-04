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مصر.. تنفذ حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا

أعلنت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا. الحادثة كانت مفاجئة لذوي الضحايا الذين لم يبلّغوا بموعد تنفيذ الإعدام.