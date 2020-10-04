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عاصمة إقليم قره باغ تتعرض للقصف العنيف من قبل قوات أذربيجان

تتعرض عاصمة إقليم قره باغ للقصف العنيف من قبل قوات أذربيجان، وتتزايد أعداد القتلى والجرحى لكنها لا تتسم بالدقة اللازمة في مثل هذه الظروف.