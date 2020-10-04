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خارج النص- رواية "السوريون الأعداء"

تناولت حلقة (2020/10/4) من برنامج "خارج النص" رواية "السوريون الأعداء" لمؤلفها فواز حداد، الذي قارن فيها بين فترتي حكم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وابنه الرئيس الحالي بشار الأسد.
4/10/2020
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