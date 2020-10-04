search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:06
خارج النص- رواية "السوريون الأعداء"
تناولت حلقة (2020/10/4) من برنامج "خارج النص" رواية "السوريون الأعداء" لمؤلفها فواز حداد، الذي قارن فيها بين فترتي حكم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وابنه الرئيس الحالي بشار الأسد.
4/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من وثائقية
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
المسافر.. إليك أروع القلاع والكهوف في جميع بقاع العالم
تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل
الأكثر قراءة
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟
السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء
مقاطع حول هذه القصة
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
play
23:28
تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل
play
24:12
خارج النص- كتاب الدولة المستحيلة
play
24:34
المشاء- مترجمون بين العربية والتركية.. صفوان شلبي ومحمد حقي صوتشين
play
25:43