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بلدة اليمن العمانية

بلدة اليمن الأثرية بولاية إزكي العمانية من أقدم بلدات الولاية، ويرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وهي بلدة تاريخية جميلة حاراتها قديمة البنيان، وترجع تسميتها نسبة إلى سكانها القدامى من العرب اليمنيين.