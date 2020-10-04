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افتتاح معرض بكين الدولي للسيارات

مع التشديد على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، معرض بكين الدولي للسيارات يفتح أبوابه أمام الزوار. صناع السيارات سعوا إلى ترويج أفكار تسويقية جديدة خلال فترة الوباء.