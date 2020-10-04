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إيران.. فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا

تواجه الطواقم الطبية في إيران ضغطا كبيرا نتيجة استمرار جائحة كورونا منذ أكثر من 7 أشهر، وقد تزداد الضغوط عليهم من جديد مع الحديث عن موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.