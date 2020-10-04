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آلة الأمبيرا الأفريقية

الأمبيرا هي آلة موسيقية أفريقية تتكون من لوح خشبي موصول بأشواك معدنية متفرقة، يتم العزف عليها عن طريق الضغط باليد والنقر على الأعمدة المعدنية بالإبهام. موسيقى الأمبيرا ملهمة وتنساب إلى الروح بسلاسة.