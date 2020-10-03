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نحت الخشب بتقنية ثلاثية الأبعاد

استطاع الشاب العراقي مصطفى (25 سنة) أن يطور موهبته في الرسم وتحويل رسماته إلى ثلاثية الأبعاد على الخشب، من خلال تقنية طبقات الخشب.