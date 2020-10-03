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قصف صاروخي على مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ

تعرض مبنى سكني في مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ بصواريخ من الجانب الاذري، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابه آخرين. وتتعرض المدينة للقصف لليوم الثاني على التوالي.