02:23

فيروس كورونا يغزو البيت الأبيض

يرصد زاهر علي تسارع الأحداث المرتبطة بإصابة ترامب، وتداعياته على الداخل الأميركي. كما نتعرف على الأعراض التي تظهر على ترامب، وكيف أصيب بالعدوى، ومن أصيب بالعدوى أيضا من الدائرة المقربة منه؟