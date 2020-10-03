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ترامب: أنا بصحة جيدة وأشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته

متماسكا أمام عدسة الكاميرا، ظهر الرئيس ترامب برسالة مصورة لكن بكلمات مقتضبة لم تتجاوز بضع ثوان، وتوجه بعدها إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بالقرب العاصمة واشنطن.