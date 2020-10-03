search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
35:54
الحصاد- ترامب مصاب بكورونا.. أي تداعيات انتخابية؟
ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" التأثيرات المحتملة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا على حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية.
2/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد- حرب قره داغ.. تعثر الهدنة الجديدة
نافذة من واشنطن- بايدن يهاجم ترامب بسبب كورونا
لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة
نافذة من واشنطن.. أهمية الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأميركية
الأكثر قراءة
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده
معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد- حرب قره داغ.. تعثر الهدنة الجديدة
play
31:33
نافذة من واشنطن- بايدن يهاجم ترامب بسبب كورونا
play
13:41
نافذة من واشنطن.. أهمية الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأميركية
play
16:11
الحصاد- دلالات مناورات خليج إزمير وأثرها المحتمل في شرقي المتوسط
play
21:25