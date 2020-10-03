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الحصاد- ترامب مصاب بكورونا.. أي تداعيات انتخابية؟

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" التأثيرات المحتملة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا على حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية.