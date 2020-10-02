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مسار لغز اغتيال جمال خاشقجي

يستعرض محمد رجيب تسلسل أحداث قصة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث تمت تصفيته على يد فريق اغتيال مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية لهذا الغرض.