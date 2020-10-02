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لقاء خاص- رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان

استضافت حلقة (2020/10/1) من برنامج "لقاء خاص" رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان للحديث حول المعارك الدائرة في إقليم قره باغ، ورؤية أرمينيا للصراع مع أذربيجان، وآفاق الحوار.