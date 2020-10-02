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لحذفها اسم فلسطين.. محامون أردنيون يرفعون دعوى ضد شركة غوغل

أقام محامون أردنيون دعوى قضائية ضد فرع شركة غوغل في الأردن، احتجاجا على وضع اسم إسرائيل بدلا من دولة فلسطين على خرائط موقع غوغل الإلكتروني.