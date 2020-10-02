01:12

غزة بين الحصار والسرطان

يعاني مرضى السرطان في غزة بأشكال مختلفة بسبب حصار القطاع، حيث يصطدم المرضى بواقع لا يرحم في مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من نقص حاد في الأجهزة الطبية والأدوية الكيميائية والإشعاعية.