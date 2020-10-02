23:46

الحصاد- أزمة شرقي المتوسط.. الناتو يعلن اتفاقا

بحث محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" في مستقبل الأزمة شرقي المتوسط بعد إعلان حلف الناتو توصل اليونان وتركيا إلى اتفاق على آلية لفض النزاعات في شرقي المتوسط.