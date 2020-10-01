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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/30) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل مع رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتعيين الأمير نواف الأحمد الصباح خلفا له.
30/9/2020
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