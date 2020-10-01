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مظاهرات في الأقصر احتجاجا على قتل رجال الشرطة مواطنا

شهدت منطفة العوامية في محافظة الأقصر (جنوبي مصر) مظاهرات شعبية إثر مهاجمة الشرطة جنازة مدني قُتل برصاص الشرطة خلال محاولته الدفاع عن والده اثناء اقتحام الشرطة منزلهم.