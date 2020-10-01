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ثمانيني عراقي.. يجسد تراث بلاده بمتحف للأشياء القديمة

أمضى الثمانيني محمد حسن أحمد الكثير من سنوات عمره في جمع الأشياء والأدوات القديمة، التي كان يستخدمها العراقيون في حياتهم اليومية وفي مختلف أعمالهم،